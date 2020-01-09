Спасли полицейские: В Сверодонецке женщина час пролежала на дороге

В Северодонецке (Луганская обл.) полицейские спасли женщину, которая в беспомощном состоянии пролежала на дороге час. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины на своей странице в Facebook.

Как уточняется, женщина упала и травмировала ногу, переходя дорогу в поселке Лесная Дача. От невероятной боли она не смогла самостоятельно передвигаться, из-за чего пролежала посреди автодороги час, пока мимо не проезжал наряд группы реагирования полиции охраны.

Заметив женщину, полицейские сразу остановились. «Она была почти в бессознательном состоянии, поэтому правоохранители оперативно оказали ей первую домедицинскую помощь и вызвали скорую», – говорится в сообщении.

До прибытия врачей правоохранители согревали пострадавшую своими вещами. По информации пресс-службы, сейчас женщина находится в медучреждении. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.