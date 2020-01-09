Труп нашли в соседнем поселке: Жителю Донетчины грозит 15 лет за убийство

Жителя Славянского района подозревают в убийстве. Суд арестовал мужчину на 60 суток. Задержанный нанес 44-летнему знакомому многочисленные ножевые ранения, после чего решил скрыть следы преступления: положил тело в багажник и вывез в соседний поселок. Об этом сегодня, 9 января, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, 29 декабря 2019 года в полицию поступило сообщение, что в поселке Черкасское (Славянский р-н) на обочине возле моста находится труп мужчины с заметными многочисленными ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что накануне видели погибшего в автомобиле приятеля.

По информации полиции, в ходе опроса 56-летний подозреваемый подтвердил, что видел погибшего, но о его дальнейшей судьбе якобы ничего не знает. Полицейские осмотрели его «Волгу» – след от протекторов ее колес оказался идентичным тому, что остался на земле возле трупа.

«Правоохранители установили и дальнейший ход событий, приведших к трагической развязке: погибший вместе с подозреваемым вместе употребляли алкогольные напитки. Во время застолья хозяин дома, по его словам, несколько "перебрал", а когда очнулся, то увидел убитого им гостя. Ранее судимый мужчина признался, что решил скрыть следы преступления: положил тело в багажник и вывез в соседний поселок, после чего тщательно отмыл пятна крови на полу и ножах (они будут направлены на экспертизу)», – рассказали в полиции.

Следователь под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство».

По решению суда мужчину арестовали на 60 суток.

Мужчине грозит до 15 лет заключения.