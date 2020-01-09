На Донетчине создали 8 заказников площадью более 1500 га (Фото)

В Славянском районе (Донецкая обл.) созданы 8 заказников площадью более
«С целью сохранения ценных и типичных природных комплексов, 27 декабря 2019 года председателем Донецкой облгосадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации подписано распоряжение № 1385/5-19 "Об объявлении заказников местного значения в Славянском районе Донецкой области"», – говорится в сообщении.
Так, общая площадь 8 новых заказников составляет
- ботанические заказники местного значения «Каминюка-байрак», «Ивановская дубрава», «Сухая балка», «Валуны» (культовые сооружения древних времен);
- ландшафтные заказники местного значения «Протопоповский лес», «Карачуновского балка», «Пойма на р. Сухой Торец»;
- лесной заказник местного значения «Сад пана Бантыша».
Эти природные территории включают: комплекс биотопов байрачного леса, степи и поймы р. Черкасская, пересеченные балками, которые опускаются до р. Черкасская; нагорную дубраву природного происхождения; насаждения ясеня обычного природного происхождения; днище нижней части балки, которая соединяется с поймой р. Сухой Торец и отроги балки; природные водно-болотные угодья поймы р. Сухой Торец со старицами, прибрежно-водной растительностью; дубрава на правом берегу р. Сухой Торец, в составе которой представлены разновозрастные насаждения, в основном природного происхождения, степные заболоченные ольховые леса, занесенные в приложения Резолюции № 4 Бернской конвенции; искусственно созданное лесное урочище и открытыми участками с целинной типчаково-ковыльной степью. Из видов, занесенных в Красную книгу Украины, встречаются: ковыль волосистая, тюльпан дубравный и шафран сетчатый. Из видов флоры, охраняемых на областном уровне, встречаются звездчатка лесная, сныть обыкновенная, ландыш обычный, хохлатка плотная.
Как уточняется, таким образом, на 1 января 2020 года площадь природно-заповедного фонда Донецкой области составляет