На Донетчине создали 8 заказников площадью более 1500 га (Фото)

В Славянском районе (Донецкая обл.) созданы 8 заказников площадью более 1500 га . Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации.

«С целью сохранения ценных и типичных природных комплексов, 27 декабря 2019 года председателем Донецкой облгосадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации подписано распоряжение № 1385/5-19 "Об объявлении заказников местного значения в Славянском районе Донецкой области"», – говорится в сообщении.

Так, общая площадь 8 новых заказников составляет 1591,2168 га . Они созданы (объявлены) на территории Черкасского поселкового совета. Это:

ботанические заказники местного значения «Каминюка-байрак», «Ивановская дубрава», «Сухая балка», «Валуны» (культовые сооружения древних времен);

ландшафтные заказники местного значения «Протопоповский лес», «Карачуновского балка», «Пойма на р. Сухой Торец»;

лесной заказник местного значения «Сад пана Бантыша».

Эти природные территории включают: комплекс биотопов байрачного леса, степи и поймы р. Черкасская, пересеченные балками, которые опускаются до р. Черкасская; нагорную дубраву природного происхождения; насаждения ясеня обычного природного происхождения; днище нижней части балки, которая соединяется с поймой р. Сухой Торец и отроги балки; природные водно-болотные угодья поймы р. Сухой Торец со старицами, прибрежно-водной растительностью; дубрава на правом берегу р. Сухой Торец, в составе которой представлены разновозрастные насаждения, в основном природного происхождения, степные заболоченные ольховые леса, занесенные в приложения Резолюции № 4 Бернской конвенции; искусственно созданное лесное урочище и открытыми участками с целинной типчаково-ковыльной степью. Из видов, занесенных в Красную книгу Украины, встречаются: ковыль волосистая, тюльпан дубравный и шафран сетчатый. Из видов флоры, охраняемых на областном уровне, встречаются звездчатка лесная, сныть обыкновенная, ландыш обычный, хохлатка плотная.

Фото: пресс-служба Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА