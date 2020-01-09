Украина должна вернуть МВФ $ 1,4 млрд в 2020 году

Украина должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) около $1,4 млрд заимствований в этом году. Об этом свидетельствует график выплат, опубликованный на сайте фонда, сообщает «Deutsche Welle» .

Согласно графику, Украина должна выплатить МВФ 999 648 млн так называемых специальных прав заимствования (SDR). По курсу НБУ на начало января это соответствует сумме около 1,38 млрд американских долларов.

При этом первый платеж в примерно $75 млн запланирован уже на 1 февраля. Наибольшие же платежи эквивалентом в $409 млн каждый должны быть осуществлены 13 марта и 11 сентября 2020 года.

Издание напомнило, что в октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. Однако уже в сентябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программой сотрудничества.

8 декабря стало известно, что Украина и МВФ предварительно договорились о трехлетней программе на $5,5 млрд. Однако ее еще должны утвердить в руководстве фонда.

Также предварительная договоренность предусматривает, что получение денег зависит от выполнения Украиной ряда «неотложных действий». Среди приоритетных: укрепление верховенства права, целостности судебной системы и лишение отдельных олигархов влияния на украинскую власть.