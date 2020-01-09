Асеев: Освобождение тех, кто остается в плену «ДНР», это главная задача

Для освобожденного из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинского журналиста и блогера Станислава Асеева в ближайшее время первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену на временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом написал сам Асеев в первом после плена посте на Facebook.

В нем журналист благодарит всех, кто его поддерживал. «Даже не знаю с чего начать... Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживал меня – от коллег из СМИ до обычных людей, с которыми мы даже не были лично знакомы. Информация о том, что обо мне не забыли, доходила до меня даже в "Изоляции", как бы "мгб" ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, – спасибо, ребята», – пишет Станислав Асеев.

Он просит отнестись с пониманием к тому, что не может ответить на сообщения всех, кто хотел бы с ним пообщаться. К тому же, у него есть проблемы со здоровьем.

Тем не менее в ближайшее время блогер намерен заниматься освобождением тех, кто остается в плену «ДНР». «В ближайшем же будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену (уже занимаемся этим – парни, о вас никто не забыл и забыть не дадим): к сожалению, наших людей там еще много, да и сама тема обмена очень скользкая. Но это – на будущее, а пока еще раз огромная благодарность всем, кто верил, что я окажусь на свободе – признаюсь, часто были моменты, когда в это не верил даже я сам...», – поделился Станислав Асеев.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.