Убил свою семью: Жителю Донетчины может грозить пожизненное заключение

В Волновахе (Донецкая обл.) полицейские направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который убил свою семью. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, правоохранители напомнили, что в августе 2019 года в поселке Ольгинка (Волновахский р-н) в частном доме произошло убийство 58-летней женщины и ее сына. Глава семьи ножом нанес смертельные ранения своей жене и 30-летнему пасынку, когда тот спал. После совершенного злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством.

Как выяснили полицейские, жена занималась домашними делами, когда муж по неизвестным причинам ударил ее ножом в спину. Пострадавшей удалось выбежать за помощью к соседям, а злоумышленник в это время напал на своего пасынка, который спал на диване.

Поняв, что натворил, мужчина ранил себя и убежал. Участковому удалось по следам крови на дороге «выйти» на подозреваемого, который находился почти без сознания. Он был недалеко от места происшествия – на соседней улице поселка.

В результате полученных ранений женщина скончалась по дороге в больницу, а ее сына, который приехал домой в отпуск, нашли во дворе без признаков жизни.

Сейчас досудебное расследование завершено, дело направлено в суд. «По состоянию на 19 августа фигуранту уже было сообщено о подозрении. Во время досудебного расследования вина злоумышленника была полностью доказана. При процессуальном руководстве местной прокуратуры следователи Волновахского отдела полиции направили обвинительный акт по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) в суд для принятия законного решения», – говорится в сообщении.

Преступника ждет тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.