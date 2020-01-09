Новшества Трудового кодекса Украины: Самый спорный момент касается увольнения работников

Законопроект нового Трудового кодекса появился на сайте Верховной Рады в начале 2020 года, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский поручал разработать и принять его до конца 2019 года. Какие новшества предполагает проект Закона «О труде» рассказал кандидат юридических наук Геннадий Дубов, передает «Слово і Діло».

По словам юриста, действующий сейчас Кодекс законов о труде был принят в 1971 году, однако постоянно дорабатывался и практически под каждой статьей есть примечание, что она менялась. В предложенном Кабмином проекте закона «О труде» объединили все законодательство, регулирующее трудовые отношения.

«Концептуально меняется то, что трудовой договор должен заключаться в письменной форме. Обычно сегодня, если это не контракт, то отдельный документ между работником и работодателем не подписывается. Издается приказ о приеме на работу, используется определенная должностная инструкция», – напомнил Дубов.

По новому законодательству, трудовой договор будет состоять из 13 пунктов, и если стороны не достигнут согласия по каждому из них, договор не будет считаться заключенным. Если сейчас существует бессрочный, срочный трудовой договор и контракт, то проект закона предусматривает 7 вариантов: бессрочный, срочный, краткосрочный (до 2 месяцев), сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический и трудовой договор с домашним работником.

«В законопроекте контракта нет. Он идет как срочный трудовой договор. По большому счету это то же самое. По срочному договору ограничен перечень возможностей, когда он может заключаться. По разным видам трудовых договоров предусмотрены разные сроки и разный порядок их расторжения. Самый интересный – это трудовой договор по фиксированному рабочему времени», – уточнил юрист.

Как отметил специалист, этот вид договора предусматривает что работник, будто бы находится в режиме ожидания – выполняет работу, когда работодатель ее предоставит. Зарплата в таком случае выплачивается за фактически отработанное время. То есть, если человек за месяц поработал 2 часа, то ему их и оплатят.

«Единственное ограничение в проекте закона – количество таких договоров не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров у этого работодателя. Минимальная продолжительность рабочего времени по этому договору: 8 часов на протяжении месяца», – заметил Дубов.

Также, из новшеств – появился трудовой договор с домашним работником, дающий возможность домработницам, няням, садовникам официально оформлять трудовые отношения, выплачивать взносы, необходимые для получения пенсии в будущем. «Непонятно пока, кто будет администрировать эти трудовые отношения», – добавил юрист.

Самый спорный вопрос нового законопроекта касается предложения дать возможность работодателю увольнять работников, по сути, без видимых причин.

«В рамках предыдущего Кодекса о труде увольнение по инициативе работодателя могло происходить сугубо по основаниям, предусмотренным законодательством. В предлагаемом законопроекте ч. 1 ст. 31 предусматривает, что "работодатель имеет право по собственной инициативе разорвать трудовой договор с работником". По любой причине. Вопрос заключается только в том, за какой период времени работодатель должен предупредить об увольнении», – пояснил эксперт.

По его словам, у работодателя будет выбор – либо предупредить работника об увольнении заранее (от 15 до 90 дней), либо выплатить ему компенсацию и уволить сразу. Если работник проработал не более полугода, достаточно его уведомить об увольнении за 15 дней, а если человек проработал на этом месте более 10 лет, тогда – за 90 дней.

«Работодатель может не ждать, а уволить раньше, выплатив работнику компенсацию, "предусмотренную трудовым договором, но не меньше среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления"», – рассказал юрист.

Сейчас нельзя уволить человека, пока он находится на больничном или в отпуске. Новое трудовое законодательство, по словам Дубова, предлагает сохранить такие преференции только для беременных и тех, кто находится в декретном отпуске.

Можно будет просто уведомить работника по электронной почте, оплатить «выходное пособие» и распрощаться с ним. С одной стороны, таким образом, работодатели наконец-то смогут увольнять не самых добросовестных сотрудников, часто «отсиживающихся» на больничных. Но, с другой стороны, безработными могут стать люди, нуждающиеся в длительном лечении или реабилитации.

Однако, по новому законодательству и работник имеет право в любое время уволиться. В этом случае, он обязан предупредить работодателя не менее чем за 2 недели.

Дубов отметил, что из новшеств, касающихся трудовых споров, введено понятие медиации. Профессиональные посредники будут помогать сторонам договориться и найти выход из спорных ситуаций.

Кроме того, новым трудовым законом отменяются трудовые книжки. «На протяжении трех месяцев после вступления в силу закона работодатели должны будут раздать работникам их трудовые книжки», – уточнил юрист.

Что касается отпусков, то сейчас перед увольнением работнику должны выплатить отпускные за все накопившиеся годами отпуска (если таковые есть). По новому законодательству предлагается при увольнении компенсировать только выплаты за неиспользованный отпуск текущего и предыдущего годов. Неиспользованный отпуск (24 дня) должен быть предоставлен работнику до конца года. За непредоставление отпуска работодателю грозит наказание.