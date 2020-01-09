В зоне ООС ставят на учет волонтерские автомобили

Подразделения украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вводят в штаты, регистрируют и ставят на учет в военных частях технику, которую ранее им предоставили в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Основанием для этого стали решения руководства Генерального штаба ВС Украины и приказ командующего Объединенных сил.

Как рассказал начальник отдела военной службы правопорядка Объединенного командного пункта ООС полковник Сергей Трачук, в подразделениях и соединениях, расположенных в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 8 января 2020 года, учтено более 1 600 транспортных средств, переданных армейцам волонтерами и благотворительными организациями. «Все без исключения волонтерские автомобили должны быть инвентаризованы и введены в штаты подразделений. Это обеспечит надлежащий учет указанной техники и позволит ее законную эксплуатацию и обслуживание», – отметил Сергей Трачук.

По словам офицера Военной службы правопорядка, в целях упорядочения вопросов по содержанию волонтерской техники разработан алгоритм действий, согласно которому командование части самостоятельно определяет оптимальную штатную численность автомобилей, необходимых для выполнения задач по назначению, после чего техника принимается в бухгалтерском учете, получает паспорт в Центральном автомобильном управлении ВС Украины и проходит ведомственную регистрацию в подразделениях Военной инспекции дорожного движения по месту постоянной дислокации части.

Сейчас воинскими частями из состава Объединенных сил предоставлено около 900 предложений по введению автомобилей в штаты подразделений, а процедуру переоформления прошли 294 транспортные средства, которые уже получили регистрационные документы и были допущены к дальнейшей эксплуатации.