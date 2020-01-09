В Украине разрешили возводить 50-этажные небоскребы

С 1 января вступили в действие новые градостроительные нормы (ГСН), которые касаются строительства высотных зданий. Теперь крупным городам открыт путь к модернизации и возведению мега-небоскребов, результатом чего станет строительство современных сити-центров, пишет «UBR».

Новые правила привносят такие нововведения:

разрешено проектировать здания высотой до 150 м;

введена обязательная энергоэффективность высотных зданий классом не ниже « В » ;

« » установлены требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования надежных каркасов;

введен аэродинамический обдув моделей высотных зданий для обеспечения комфортных ветровых потоков/

повышены нормы к пожарной безопасности.

Самое важное, что дают новые строительные нормы, – это возможность проектировать дома высотой почти вдвое больше, чем ранее. Остальные требования должны гарантировать безопасность таких зданий. «Эти нормы не обязывают, а дают техническую возможность проектировать такие высотные здания как общественного, так и жилого назначения. Их инициаторами выступили ряд архитектурных организаций», – прокомментировал изданию президент Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель министра регионального развитияЛев Парцхаладзе.

Учитывая, что на один этаж «расходуется» примерно 3 метра, новые правила дают возможность строить 50-этажные небоскребы.