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В Украине разрешили возводить 50-этажные небоскребы

09.01.20 19:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 1 января вступили в действие новые градостроительные нормы (ГСН), которые касаются строительства высотных зданий. Теперь крупным городам открыт путь к модернизации и возведению мега-небоскребов, результатом чего станет строительство современных сити-центров, пишет «UBR».

Новые правила привносят такие нововведения:

  • разрешено проектировать здания высотой до 150 м;
  • введена обязательная энергоэффективность высотных зданий классом не ниже «В»;
  • установлены требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования надежных каркасов;
  • введен аэродинамический обдув моделей высотных зданий для обеспечения комфортных ветровых потоков/
  • повышены нормы к пожарной безопасности.

Самое важное, что дают новые строительные нормы, – это возможность проектировать дома высотой почти вдвое больше, чем ранее. Остальные требования должны гарантировать безопасность таких зданий. «Эти нормы не обязывают, а дают техническую возможность проектировать такие высотные здания как общественного, так и жилого назначения. Их инициаторами выступили ряд архитектурных организаций», – прокомментировал изданию президент Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель министра регионального развитияЛев Парцхаладзе.

Учитывая, что на один этаж «расходуется» примерно 3 метра, новые правила дают возможность строить 50-этажные небоскребы.

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