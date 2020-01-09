Руководил гражданин РФ: В Украине блокировали работу провокационных интернет-ресурсов

Служба безопасности Украины в рамках начатого уголовного дела, объявила о подозрении гражданину Российской Федерации Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд провокационных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальных сообществ, в частности "Украинские национал–патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и о майдане". На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы.

Сотрудники СБУ собрали доказательную базу и подтвердили причастность спецслужб РФ к использованию этих ресурсов как механизма гибридной агрессии против Украины. После обращения СБУ в администрации нескольких соцсетей функционирование антиукраинских ресурсов было прекращено.

Сейчас гражданину России заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

«Продолжаются следственные действия для установления местонахождения Сергея Жука и объявления его в розыск», – отмечается в сообщении.