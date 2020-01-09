Самолет МАУ мог быть сбит зенитно-ракетной системой Ирана, – Newsweek

Представитель Пентагона, сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки сообщили о том, что самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) мог быть сбит зенитной ракетной системой Ирана. Об этом со ссылкой на Newsweek пишет «РБК.Украина».

Сообщается, что украинский самолет, следовавший из международного аэропорта Тегерана Имама Хомейни в международный аэропорт Борисполь, прекратил передачу данных в среду спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты по военным базам, где размещались американские и союзные войска.

Издание пишет, что самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Кроме того, два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны.

Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 января, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков украинского Boeing, который разбился 8 января в Иране, утрачена.