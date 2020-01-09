НВФ наращивают «обменный фонд», – правозащитница о задержаниях людей в «Л-ДНР»

Незаконные вооруженные формирования в «ДНР» и «ЛНР» продолжают задерживать гражданских лиц с целью наращивания «обменного фонда». Об этом сегодня, 9 января, сообщила исполнительный директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

«Целью боевиков является наращивание "обменного фонда". Всевозможные задержания лиц под любым поводом для того, чтобы сама система обогащала себя. То есть, начиная от взяток от родственников на этапе так называемого досудебного следствия, суда и т. д. Сейчас в так называемой "ДНР" оккупанты активно взялись за то, чтобы отбирать транспортные средства у людей из-за того, что они якобы не зарегистрировали их на "республиканские" номера. Они каждый день придумывают глупости, которые дают им возможность каким-то образом с людей взять деньги. Например, по информации, которая нам поступила, буквально каждого человека, даже подростков обязали предоставить в учебные заведения, а работников – на места работы, справки об отсутствии судимости. Нужно задуматься, зачем это?» – сказала она.

Что касается информации о точном количестве задержанных, правозащитница не назвала данные. «Отсутствуют какие-либо официальные данные, официальные реестры. Со стороны Украины нет никаких условий на уровне государства, например, реестр Минюста, или еще какая-либо альтернатива, которая бы давала возможность людям обращаться с неподконтрольных территорий, возможно родственникам, чтобы хотя бы иметь приблизительную цифру тех, кто есть там осужденный. Те данные, которыми мы апеллируем, это люди которые частично обратились к нам, частично информация, которая подтверждается из открытых источников и потом нашим информационно-аналитическим отделом проверяется. Данные, которые мы предоставляем, это те, что мы выяснили. Но это не точная и не полная цифра. Есть много фактов, которых мы не имеем и не можем знать. К сожалению, люди запуганы обращаться к правозащитникам, к Украине. Там формируют образ врага, и люди, там находящиеся, они, по сути, остаются в заложниках. Какого-то контроля со стороны общественности или каких-то открытых данных по этому поводу не хватает. Последний обмен нам продемонстрировал то, что больше Украине диктуют, кто именно будет обменян, и те люди, которых вносили в списки со стороны неподконтрольных территорий, были полностью согласованы с Российской Федерацией», – объяснила Вера Ястребова.

Как сообщалось ранее, по информации Восточной правозащитной группы, в «ЛНР» и «ДНР» продолжаются задержания гражданский лиц. Причин задержания людей в «Л-ДНР» очень много, но, как правило, они абсолютно безосновательные.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам «Громадського радіо»