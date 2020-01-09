Против салютов: На сайте президента Украины появилась петиция (Видео)

На сайте президента Украины создали петицию: люди требуют на законодательном уровне запретить любое использование пиротехники. Ведь от нее страдают не только люди, но и животные.

Так, хозяева домашних животных сообщают в социальных сетях о том, что их любимцы боятся, прячутся, а некоторые даже умирают.

По словам киевлянки Екатерины Сенченко, ее домашнего пса звали Скаем. Он был очень активный, игривый, никогда не уставал. Но новогодняя ночь все изменила.

«31 декабря, как только начало все взрываться, он снова начал прятаться. Мы думали, что это пройдет, но уже 1 января, утром, когда мы его вытащили из-под дивана, он сначала не хотел есть. Он не был таким активным, как всегда», – рассказывает владелица собаки.

В ветеринарной клинике, куда обратилась Екатерина, поставили диагноз – сердечный приступ. Животному проводили поддерживающую терапию – капельницы, уколы 4 раза в день, однако все напрасно. В ночь на 4 января пес умер.

«У него начались приступы, он кричал от боли каждые 15 минут. Мама хорошо помнит, как это произошло, потому что она взяла его к себе, прижала его, положила ладони ему на грудную клетку, на сердце и в 3:40 просто почувствовала, как оно остановилось», – вспоминает Екатерина.

Шестиклассник Вячеслав Моргай уже 2 года ухаживает за любимицей Джесси. Заметил, что к громким звукам более чувствительны собаки-мальчики. «Отпраздновали Новый год очень хорошо. Когда папа открывал шампанское Джесси не слишком испугалась его. Хлопушек и петард она не боится», – рассказывает Вьячеслав.

Как рассказал другой владелец собаки, Сергей Хаджинов, его охотничий пес Хантер к громким звукам оружия привык. Однако, петарды и салюты эстонскую гончую пугают.

«1 января он практически всю ночь просидел под столом. То есть, когда первые, как говорится, залпы начались, особенно когда большие громкие петарды, он забился под стол и не выходил. Ну и на улице, он не очень любит гулять в те праздничные дни, когда дети взрывали петарды, он стремился побыстрее бежать домой», – пояснил Сергей.

По словам ветеринарного врача Галины Сергеевой, во время взрыва петард стресс получают все домашние животные. Но справляются с ним – по-разному. Независимо от возраста и размера – они могут получить сердечный приступ.

«Многие птицы сбрасывают перья в мороз и поэтому теряют способность летать, согревать себя и гибнут. К сожалению, в Киевской области в этом году некоторые птицы гибли стаями. Домашние птицы тоже не остаются в стороне, они могут биться о прутья клетки, потому что это взрыв, это звук, это свет непривычный для них. Стресс негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему и птички гибнут», – отметила врач.

Для того, чтобы предупредить возможные последствия такой забавы, украинцы создали на сайте президента петицию. Сейчас ее подписали более 4 тыс. неравнодушных людей.

Источник: ТК «Сигма»