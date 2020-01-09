По «указу» Пушилина: В «ДНР» с 1 февраля установят новые тарифы на электроэнергию

«Глава ДНР» Денис Пушилин поручил «правительству» с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения. Об этом говорится в «указе главы», который опубликован сегодня, 9 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Правительству ДНР установить с 1 февраля 2020 года тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, в зависимости от объемов потребления», – говорится в «документе».

«Указ» издан в целях приведения процесса тарифного регулирования в соответствие с «нормами законодательства ДНР», соблюдения баланса интересов производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии и установления единого подхода при осуществлении политики ценообразования.

Другие детали пока не сообщаются.