Как изменилось питание в детсадах Мариуполя после подорожания (Видео)

В Мариуполе с января подорожало питание в детских садах. Родителям дошкольников ежемесячно нужно платить около 800 грн. Чиновники, когда анонсировали рост цен, обещали, что обновят перечень блюд, а порцию увеличат.

Сегодня, 9 января, в одном из детсадов в меню обеда на первое был рисовый суп, а на второе – картофель кусочками в молоке.

По словам повара Натальи Ивановой, в целом дети едят почти все. Однако, капусту, по мнению женщины, привозят слишком часто. Поэтому, уверена, разнообразить рацион нужно. Говорит, что слышала о том, что детей хотят кормить полуфабрикатами. И работница против этого. «Ответственна за то, что я приготовила. Знаю, что это. А так полуфабрикаты. Я бы не хотела чтобы моего ребенка кормили полуфабрикатами. Как бы может разнообразить. Немножко как-то, что-то другое внести. Плов добавить», – говорит повар.

Хотя его в саду не дают, у малышей все равно есть те блюда, которые нравятся им больше всего. «Я люблю кушать мясо и рыбу», – говорит девочка.

«Я люблю суп кушать и люблю мяско. Не люблю молоко, потому что там всегда бывает мед», – делится мальчик.

«Не люблю кашу, которая с макаронами», – добавляет еще один малыш.

Как рассказала воспитатель детсада Ирина Песняк, иногда дети не едят даже и то, что нравится, – капризничают. Поэтому приходится договариваться. «Детей надо уговаривать. Дети очень любят сардельки. Сосиски, сардельки. Конечно, как бы давать почаще, сарделечки», – сказала она.

Но пока, по словам директора детсада Светланы Гасич, в меню ничего не изменилось. Нововведения заработают только с 1 февраля. «Выход первых блюд будет больше. Выход мясной продукции, той же котлеты, той же запеканки – увеличится объем. Ну, наверное, разнообразие, в связи с поднятием цен. Разнообразие будет овощей сейчас в зимний период. И фрукты, какие есть зимние», – рассказала она.

В профильном департаменте заверили, что детей будут кормить только качественными продуктами. Что касается полуфабрикатов, то точного ответа еще нет. Потому что все зависит от тех, кто привозит продукты в учреждения образования. «Это компетенция поставщика. Потому что учебные заведения общесреднего и дошкольного образования закупают услугу», – объяснила главный специалист департамента образования Мариупольского горсовета Алла Хаджинова.

Поэтому, каким будет обновленный рацион, станет ясно в начале февраля.

Напомним, в Мариуполе еще в прошлом году питание в среднем стоило 200 грн в месяц.

Источник: ТК «Донбасс»