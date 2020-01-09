Новый глава ОБСЕ: Визит в Украину будет первым на этом посту

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама заявил, что первый его визит как главы ОБСЕ будет в Украину, сообщает « Радио свобода ».

«ОБСЕ снова и снова доказывает, что она способна к действиям в зонах конфликтов и в постконфликтных ситуациях, нередко там и тогда, где и когда этого более никто другой не может. Из-за того, что кризис в Украине и вокруг Украины остается насущным вызовом безопасности в Европе, таким важным является уникальный вклад Специальной мониторинговой миссии в уменьшение напряженности и развитие мира, стабильности и безопасности», – сказал он, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене.

«Албанское председательство сделает все, чтобы поощрить уважение к принципам и обязательствам в рамках ОБСЕ и полного выполнение Минских договоренностей, поддерживающая усилия Трехсторонней контактной группы и процесс в "Нормандском формате". СММ и Украина будут также местом назначения моего первого визита на следующей неделе как председателя ОБСЕ», – заявив Эди Рама.