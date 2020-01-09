В Мариуполе столкнулись легковушки: Есть пострадавший (Фото)

Сегодня, 9 января, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшим. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, авария произошла вечером в Кальмиусском районе по ул. Карпова. «По предварительной информации водитель автомобиля Део при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и не пропустил автомобиль Фиат, который двигался по главной дороге», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Фиат.