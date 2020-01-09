Аферы с банковскими картами: На Донетчине за сутки пять жителей лишились почти 80 тыс. грн

В Покровском районе (Донецкая обл.) за минувшие сутки, 8 января, в полицию обратились 5 местных жителей, пожаловавшись на то, что с их банковских карт исчезли деньги. Правоохранители устанавливают личности мошенников, которые похитили со счетов граждан почти 80 тыс. грн. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Добропольский отдел полиции обратились сразу две женщины, 35 и 53 лет, с похожими жалобами – после телефонного разговора с «представителями службы безопасности банка» с их счетов исчезли деньги.

По словам пострадавших, злоумышленники сообщали, что клиенткам необходимо авторизовать банковскую карточку, а для этого нужно назвать цифры, которые приходят на телефон в смс-сообщениях. Обе женщины были уверены, что общаются с настоящими работниками банка, поэтому выполняли все их указания. В результате такого «общения» одна из женщин потеряла 5 тыс. грн, а вторая – 8 тыс. 600 грн.

Банковский счет еще одного жителя Доброполья и двух жителей Авдеевки опустошили «менеджеры мобильного оператора». Так, пострадавшим звонили злоумышленники, уверяли, что необходимо «активировать телефонную сим-карту для дальнейшего пользования» и просили назвать два последних телефонных номера, по которым звонили клиенты. Граждане следовали за «инструкциями» злоумышленников, после чего получали смс-сообщения о снятии денег со своих счетов.

«Житель Белозерского потерял 13 тыс. грн, житель Ясиноватского района 47 тыс. 500 грн, а жительница Авдеевки – почти 4 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 185 «Кража» УК Украины. Аферистам грозит до 3-х лет тюрьмы.

Сотрудники полиции в очередной раз просят граждан не сообщать свои личные данные незнакомцам, которые представляются работниками любых учреждений.