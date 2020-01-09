Гетманцев назвал условия для отмены военного сбора

Единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор могут объединить. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире Радио НВ.

«Несмотря на то, что я осторожно отношусь к уменьшению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел, и мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. В том числе, мне кажется, время объединения ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора», – отметил он.

По словам Гетманцева, бизнес к такой идее относится положительно.

Он добавил, что налоговую нагрузку на фонд оплаты труда планируют снизить. «Я не готов говорить о каких-то конечных расчетах, конечных суммах, но мы говорим о том, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц – то есть единого этого налога – должна составлять 15%. Сейчас 18%, это единая ставка. Мы говорим о том, что может быть умеренная прогрессия и с больших доходов будет уплачиваться больше налогов. Соответственно общий уровень налоговой нагрузки должен быть уменьшен»», – сказал он.

Гетманцев отметил, что, поскольку ставка объединенного налога будет снижена, можно говорить о том, что военный сбор «будет вообще отменен».