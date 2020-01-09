Алименты на ребенка: Что изменилось в Украине с 1 января

В Украине, в том числе на Донбассе, с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума изменился и размер алиментов на ребенка: увеличились минимальные и максимальные выплаты, передает «ЛІГА. Закон».

Так, согласно Закону о Госбюджете на 2020 год с 1 января 2020 года для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн.

В то же время, в соответствии с Семейным кодексом минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, и может быть присужден судом в случае достаточного дохода плательщика алиментов.

Таким образом, с 1 января минимальный гарантированный размер алиментов будет составлять:

для детей в возрасте до 6 лет – 889,5 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 109 грн.

Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работника нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, как и раньше, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Соответственно, с 1 января максимальный размер алиментов в таком случае будет составлять: