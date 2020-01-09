Украинских военных, освобожденных из плена «Л-ДНР», перевели в санаторий

Освобожденных из плена «Л-ДНР» украинских военнослужащих перевели из военного госпиталя в санаторий в Пуще-Водице. Об этом рассказал начальник управления министерства по делам ветеранов Сергей Мокренюк, в комментарии «УНН».

«Они уже все в санатории в Пуще-Водице. Их всех перевели из военного госпиталя, но меры еще проводятся. Есть определенный протокол, в каком порядке действия происходят, кто с ними работает, ведь это военные», – сказал Сергей Мокренюк.

Он также добавил, что военные службы должны работать с освобожденными военнослужащими отдельно.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.