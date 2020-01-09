КПВВ Донбасса: Через линию разграничения пытались провезти радиостанции

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса за прошедшие сутки, 8 января, пограничники пресекли две попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения. Граждане пытались провезти радиостанции и фильтры для очистки воды. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Майорское" и "Станица Луганская" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, через линию разграничения пытались провезти радиостанции и фильтры для очистки воды на общую сумму более 11 тыс. грн.

Как отмечается, товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.