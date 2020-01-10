На 15% меньше: В Мариуполе установили новый тариф на тепло и горячую воду (Видео)

В Мариуполе приняли новые тарифы на отопление и горячую воду. Несмотря на рекомендацию Кабинета министров Украины снизить цену на четверть, специальная комиссия утвердила другие цифры. Уже за декабрь 2019 года горожане заплатят меньше на 15%.

Как рассказала жительница микрорайона «Восточный» Диана Тимофеева, она вместе с семьей живет в 3-комнатной квартире. О снижении тарифа на отопление слышала, но не ожидает, что цена в квитанции упадет. По словам хозяйки, сумма за ноябрь ее не устраивает. И это при том, что приходилось еще и мерзнуть иногда.

«И прикручивали, и добавляли, были периоды. Но сумма получилась большая. Это было за ноябрь. Что же будет за декабрь, даже если и со скидкой, которую обещает нам город? Сумма, мне кажется, меньше не будет», – говорит Диана.

Однако, коммунальщики заверяют, что стоимость услуги будет меньше. Специальная комиссия приняла решение снизить тариф на 15%.

Как пояснил директор Коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко, к рекомендации Кабмина понизить стоимость почти на четверть не прислушались, для того, чтобы избежать дополнительных убытков.

«При оплате за 1-комнатную квартиру экономия составит 130 грн. В 2-комнатной – 187,5 грн и в 3-комнатной – 264 грн», – отметил Мирошниченко.

Он добавил, что сумма может еще измениться. «Сейчас рассматривается вопрос в национальной комисиии об увеличении цены за распределение газа. Если решение будет принято, естественно, нам придется опять проводить корреляцию», – уточнил директор теплосети.

Квитанции за декабрь 2019 года с новыми тарифами жители Мариуполя получат уже на этой неделе.

Источник: ТК «Сигма»