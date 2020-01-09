Платить налоги и сборы предприниматели будут по новым счетам

С 1 января 2020 года Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Кроме этого, изменены счета в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

Изменение счетов учитывает переход на международный номер банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков, в соответствии с требованиями постановления НБУ «О введении международного банковского счета (IBAN) в Украине».

В Госказначействе обращают внимание, что счета, которые были открыты по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины, с 1 января 2020 года закрыты.

Соответственно, средства, которые уплачиваются на такие счета, казначейство не причисляет, а возвращает плательщикам как невыясненные поступления.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещении на вебпортале казначейства и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве.

Полный перечень новых счетов.

Реквизиты счетов в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование необходимо получить у соответствующих органов Государственной налоговой службы, реквизиты депозитных счетов таможенных органов – в соответствующие органы Государственной таможенной службы .

Напомним, что с 1 ноября 2019 года в НБУ заявили, что все банки Украины полностью перешли на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN).

Источник: Finclub.net