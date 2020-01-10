Невероятная история любви: Участник АТО со своей возлюбленной обвенчались в здании ж/д вокзала в Киеве (Фото)

Воин АТО со своей возлюбленной обвенчались в здании железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пастор Сергей Косяк, регулярно посещающий прифронтовой Донбасс с гуманитарными миссиями.

«Находясь проездом в Киеве, повенчал молодую пару в зале ожидания для военнослужащих на ж/д вокзале. Алексей и Дарья для этого специально приехали из Львова», – написал пастор.

«Волонтеры и работники вокзала охотно приняли нас, выделили отдельную красивую комнату для проведения обряда. Они удивленно и с детским азартом говорили, что такого у них еще не было, а потом подарили молодоженам небольшие подарки», – добавил он.

Как отметил Сергей Косяк, этот поступок – смелое решение как для Алексея, так и для Дарьи. «Алексей после госпиталя так и не смог стать на ноги и перемещается в инвалидном кресле. Но для нас это хороший пример, что жизнь продолжается. И она может быть красочной и разнообразной – даже после трагедий, лишений и разных вызовов. Молодоженам желаю благословений и счастливой семейной жизни», – написал пастор.

Присутствовавшая на венчании Юлия Пинчук отметила, что это «невероятная история любви». «Венчание красотки Даши и воина АТО Алексея в Киеве, в зале военных на железнодорожном вокзале», – написала Юлия на своей странице в Facebook.