Как изменятся цены на жилье в 2020-м: Мнения экспертов

Если в ушедшем, 2019-м, году на рынке недвижимости наблюдалось затишье, то сейчас эксперты прогнозируют активизацию и рост цен на квартиры. Об этом пишет «Сегодня».

В январе-сентябре 2019 года объемы нового жилья, которое ввели в эксплуатацию, увеличились на 48% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составили 7,7 млн квадратных метров. В 2018 году этот показатель был на уровне 5,2 млн квадратных метров. Из-за того, что нового жилья становится все больше, а низкая покупательская способность украинцев не растет, спрос на недвижимость в 2019 году упал. Особых колебаний не было и в ценах на жилье.

Мнения экспертов о том, что будет с ценами на недвижимость в 2020 году, разнятся. Так, Андрей Мирошник, директор технического департамента Activitis в комментарии изданию рассказал, что цены однозначно будут расти, скорее всего, на 7-10 % в течение 2020 года.

По словам эксперта аналитического центра DOM.RIA Анатолия Топала, после новогодних праздников сработает отложенный спрос, активность во всех сегментах вырастет, что подтянет цены вверх на 2-2,5% в месяц. Стадия активного роста сохранится до начала лета. Дальше – сезонные колебания. В целом ожидается выход рынка из стадии стагнации в стадию постоянного роста.

«Каких-то серьезных ценовых колебаний на рынке недвижимости, на мой взгляд, не стоит ожидать в 2020 году. На сегодня существует большой выбор недвижимости, которая ищет своего покупателя. Причем это наблюдается в различных ценовых сегментах. Кроме того, сами застройщики открыто заявляют, что у них есть достаточно вакантных предложений в объектах, которые близки к завершению», – отмечает в свою очередь Михаил Гончарук, управляющий партнер Honcharuk and Partners law firm.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК «Polaris Home&Plaza» говорит, что сейчас на рынке активно развиваются новые форматы, такие как «город в городе», live-work-play (синергия жизни, работы, отдыха), многофункциональные жилые комплексы, эко-комплексы. Поэтому ценовой прогноз следует давать в зависимости от популярности того или иного формата строящихся ЖК.

«По нашим данным в 2020 году наибольший рост цен возможен именно на новые форматы – до 12-15% (плавный рост на 1-1,5% в месяц). Стоимость жилья объектов "стандартных" комфорт и бизнес-класса может увеличиться до 8-10%. А цена на объекты эконом-класса будет зависеть преимущественно от удорожания себестоимости строительства и вряд ли превысит 5%», – отмечает Саакян.

Татьяна Шульга-Забельская, управляющий партнер Объединения девелоперов недвижимости (RED Community) добавляет, что на сегодняшний день спрос на 30-40% ниже предложения. И в новом году вряд ли возможно существенное «выравнивание» этого соотношения. Поэтому 2020 год, ровно как и 2019-й, будет ознаменован активной борьбой за покупателя.

«Стоимость эконом-жилья может снизится на 5-8% сугубо по причине низкого уровня продаж. Но это будет максимально возможным снижением, так как прибыльность проектов достигнет нижней отметки рентабельности, а это 20%. Также в 2020 году ЖК новых и востребованных форматов может увеличиться до 5-7%. Но, конечно же, ценовая динамика будет всецело зависеть от политической и экономической стабильности, от удорожания самого процесса строительства», – поясняет эксперт.

Александр Панфилов, коммерческий директор мини-города Svitlo Park напоминает, что на 2020-й год в Госбюджете заложен курс в 27 грн за доллар. Поэтому с большой вероятностью можно ожидать роста цен на рынке недвижимости. Кроме этого, продолжает расти себестоимость строительства: цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы, по предварительным данным, как и в 2019-м году, могут увеличиться еще на 10-12%.

«Наибольший рост цен и спроса в 2020 году мы будем наблюдать в современных объектах формата мини-города (комплексная застройка территорий, предполагающая наличие собственной инфраструктуры и рекреационных зон), которые активно строились в 2019-м и будут придерживаться тех же темпов строительства дальше», – отметил Панфилов.