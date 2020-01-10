Нападающий «Шахтера» – лидер бомбардирской гонки УПЛ

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес, выигравший бомбардирскую гонку предыдущего чемпионата, с отрывом лидирует и в этом сезоне. Всего на счету 10-го номера «оранжево-черных» 43 гола в 63 поединках за клуб, сообщает пресс-служба «горняков».

Мораес не отстал от прошлогоднего бомбардирского графика, а даже превзошел его. В минувшем сезоне после 18 туров УПЛ Жуниор отличился 14 раз, в этом – 15. И тогда, и сейчас форвард сделал по одному хет-трику, зато теперь у него сразу 3 дубля.

В последнем матче перед зимней паузой с «Зарей» Мораес записал себе в актив 91-й мяч в чемпионатах Украины («Металлург» Д, «Динамо», «Шахтер») и вышел на чистую седьмую строчку в рейтинге топ-бомбардиров лиги, опередив Марко Девича и Сергея Мизина (по 90).

По статистике Мораес чаще всего забивает в чемпионате и Лиге чемпионов в первые или заключительные 15 минут поединка (по 5 мячей). С 16-й по 30-ю минуту – 1 гол, в отрезки 31-45, 46-60 и 61-75 – по 2.

В этом сезоне Мораес во всех турнирах забил 9 мячей правой ногой, 5 – левой, 2 головой и 1 грудью.

В составе «Шахтера» Жуниор отличался в воротах «Зари» абсолютно в каждом матче, в котором принимал участие (трижды в прошлом сезоне и трижды сейчас). А «любимым» соперником нападающего в Украине остается «Олимпик»: в 6-м туре Жуниор забил дончанам уже 6-й и 7-й мячи в футболке «горняков».