«Еленовка в сторону Мариуполя. Стоим»: Ситуация в пунктах пропуска утром 10 января

Сегодня утром, 10 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 января линию разграничения через КПВВ пересекли 39,4 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8550 человек и 985 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7950 человек и 1330 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8130 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3390 человек и 690 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11415 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Nata: «5:56. Каргилл, общая от знака "мины"»;

«Номер»: «7:05. Марьинка в Донецк. Общая 50-60, слева "льготы" штук с 30»;

Рустам: «8:07. Каргилл в сторону Украины. Полная.. стоим, еще 0, без движения. Перевозы тоже стоят еще».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «6:39. 70 машин, не считая перевозчиков и льготников в Еленовке»;

Владимир: «8:56. Еленовка в сторону Мариуполя. Стоим.… еле-еле движемся, если так можно сказать.… льготка тоже набилась уже».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.