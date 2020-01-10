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В «ДНР»: В ДТП в Иловайске пострадали три человека

10.01.20 09:26
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В ДТП в неподконтрольном украинским властям Иловайске (Донецкая обл.) пострадали 3 человека. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Авария произошла 9 января на ул. Ломоносова. «В результате лобового столкновения автомобилей BMW и BYD пострадали 3 человека, которые госпитализированы в лечебные учреждения г. Харцызска. Спасатели через пассажирскую дверь извлекли одного из пострадавших, 1971 года рождения, из автомобиля и передали его работникам "скорой медицинской помощи"», – сообщают в «ДНР».

Напомним, ранее об этой аварии сообщили очевидцы в соцсети.

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