Для местных, жителей области, страны и неподконтрольного Донбасса: ЦПАУ Славянска расширяет перечень услуг

Славянске (Донецкая обл.) на начало 2020 года Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) оказывает 208 административных услуг. Среди них как бесплатные, так и на платной основе. Как рассказала «Донецким новостям» начальник ЦПАУ Анна Головаченко, к концу февраля количество услуг планируется увеличить.

«В новом году мы будем предоставлять новые услуги – услуги Министерства внутренних дел. Администраторы пройдут обучение, и мы будем принимать людей. По поводу МВД у нас немножечко задержка происходит, которая связана с бюрократическими моментами, с оформлением документации. И, как оказалось, нужно еще экспертизу проходить. Но, я думаю, к концу февраля мы запустимся», – сказала Головаченко.

Она пояснила, что новые услуги будут предоставляться в пределах области, поэтому жители Донетчины смогут обращаться за ними в ЦПАУ Славянска:

регистрация новых транспортных средств без прохождения экспертизы;

обмен старых водительских удостоверений на новые;

замена водительских удостоверений в случае изменения анкетных данных ( например, смена фамилии, имени );

снятие старого автомобиля с учета;

регистрация газового оборудования без привлечения экспертов.

В ЦПАУ есть услуги, которые доступны также для жителей не только области, но и всей Украины. Славянский Центр работает по принципу экстерриториальности и граждане Украины могут получать определенные админуслуги независимо от места его проживания.

«Услугами центра пользуются, в основном, жители города. Но услуги, на которые распространяется принцип экстерриториальности (это недвижимость, предпринимательство и паспорта), оказываем жителям области и Украины. В частности, регистрация предпринимательства и снятие предпринимательства в пределах всей Украины. Повторное оформление загранпаспорта – это вся территория Украины. ID-карта (внутренние паспорта Украины нового образца, – ред.) первоначально оформляется по месту регистрации (мы принимаем как Славянск, так и район). Но если идет переоформление ID-карты (в связи со сменой фамилии, или же человек потерял и новую оформляет) – тогда уже мы принимаем вне зависимости от места регистрации гражданина. То есть все, что связано с паспортами, недвижимостью и регистрацией бизнеса – обслуживаем и область, и Украину в целом», – говорит начальник ЦПАУ.

Головаченко уточнила, что в ЦПАУ Славянска можно оформить новый загранпаспорт, если у человека ранее был загранпаспорт образца после 2013 года, а новую ID-карту – если она ранее выдавалась на территории Украины. «У людей, у которых нет загранпаспорта или только внутренний паспорт-книжечка – им приходится обращаться в миграционную службу. Там нужна идентификация личности, а ее только миграционная служба проводит», – констатировала она.

«Также очень часто обращаются за услугами люди, проживающие на временно оккупированной территории. Например, деткам ID-карты мы оформляем у нас», – дополнила руководитель ЦПАУ.

У славянского ЦПАУ есть также специально оборудованный «мобильный кейс», который дает возможность оказывать админуслуги не только в здании Центра. «"Мобильный кейс" у нас работает согласно заявкам. То есть, если заявки поступают, то мы, конечно же, выезжаем на место. Кейсом, согласно нашего Положения, могут воспользоваться жители города Славянска в пределах города. Это жители по возрасту 80+, лица с инвалидностью первой и второй групп, либо же лица, которые временно оказались в условиях недееспособности. Например, если человек в больнице лежит, но нужно оформить документы, – так, мы недавно выезжали в неврологическое отделение. Для этого гражданин, который имеет отношение к заболевшему, маломобильному человеку, может обратиться к нам в Центр. Необходимо предоставить документы, написать заявление на получение услуги, и мы выезжаем на место. Услуги есть платные и бесплатные. Сам выезд сотрудников Центра – бесплатный. Все зависит от того, какая это услуга. Если услуга связана с регистрацией недвижимости, она, конечно же платная. Но опять-таки, там есть определенные категории, которые могут обслуживаться бесплатно, нужно смотреть документы. По вопросам оформления паспортов мы не выезжаем, это только миграционная служба. Потому что для этого нужен конфиденциальный канал связи и на нас это не распространяется», – пояснила Головаченко.

С полным перечнем и стоимостью предоставляемых Центром административных услуг, а также с исчерпывающим перечнем документов, необходимых для получения государственной услуги, можно ознакомиться на официальном сайте Славянского городского совета в специальном разделе «ЦПАУ».

На данный момент в ЦПАУ на прием документов работают 28 специалиста.