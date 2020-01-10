Трудоустройство: Замминистра рассказала, что ждет украинцев с новым законопроектом

Законопроект «О труде», который в последние дни 2019 года одобрили на заседании Кабмина, предусматривает ряд новшеств. Об этом в интервью «Укринформ» рассказала заместитель главы Минэкономики Украины Юлия Свириденко.

«В основе трудовых отношений будет договор – соглашение работника и работодателя в письменной форме с указанием всех прав и обязанностей сторон. Рамочный трудовой договор мы предложим, но его содержание может варьироваться, рабочий имеет право предлагать пункты по своему усмотрению», – сказала она.

«Главное – мы определили много разновидностей таких соглашений. Договоры могут быть бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученические и договора с домашними работниками», – продолжила Свириденко.

По ее словам, в этом законопроекте пытались охватить все возможные современные формы трудоустройства для расширения их возможностей. «Кроме того, пересмотрели ответственность за нарушение трудового законодательства – были уменьшены штрафные санкции. Дело в том, что процент уплаченных штрафов за нарушения, выявленные инспекторами труда, крайне низкий (около 1%). Нет смысла в заоблачных штрафах, если они не уплачиваются, надо искать способы стимулировать работодателей нанимать людей легально. Сейчас из начисленных 1,5-2 млрд штрафов в бюджет попадает около 55 млн грн», – сообщила замминистра.