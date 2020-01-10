Анна Дудинская: Почему переселенцам нужно вступать в Советы ВПЛ

В один момент их привычная жизнь оборвалась: из-за войны и оккупации они потеряли свое жилье и прочее имущество, лишились работы и социальных связей. Переселенцы были вынуждены начать жизнь с нуля. Но у них есть огромный потенциал.

Те вызовы, с которыми столкнулись переселенцы, сформировали у многих из них высокий уровень стрессоустойчивости, усилили чувство национальной идентичности. Кто-то научился мыслить нестандартно и инновационно, развил новые навыки, в том числе лидерские и предпринимательские. А сколько переселенцы знают про административные процедуры и особенности формирования местных программ, особенно тех, которые касаются социальной защиты и жилья, – сомневаться не приходится. С таким багажом знаний и опыта у переселенцев действительно есть потенциал находить решения не только своих проблем, но и проблем других членов громад, частью которых они теперь являются.

Увы, вовлеченность переселенцев в процессы принятия решений как на национальном, так и местном уровнях остается низкой, особенно учитывая тот факт, что только недавно, с принятием нового Избирательного кодекса, они получили возможность голосовать наравне с остальными гражданами. Причиной низкого участия переселенцев также является дефицит местных ресурсов на обеспечение их потребностей. Местные власти часто выбирают другие приоритеты в своей работе, в том числе из-за того, что не знают о проблемах и нуждах своих сограждан.

От чего же зависит активизация потенциала переселенцев? Прежде всего – от самих переселенцев, их умения продемонстрировать свои возможности и опыт. Для этого нужна специальная платформа, которую они могли бы использовать, чтобы заявить о себе. Такой платформой станут Советы внутренне перемещенных лиц (Советы ВПЛ) – новые консультативно-совещательные органы при органах местной власти и местного самоуправления.

Возможно, вы переселенец или переселенка и имеете ценный опыт разработки политик или нормативных документов, проектной деятельности или адвокации, разбираетесь в бизнесе и экономике региона, знаете, какие мероприятия помогли бы сплотить переселенческую и местную громады, готовы присоединиться к разработке местных стратегий, чтобы донести власти потребности остальных переселенцев. Возможно, именно вы знаете, как помочь таким же переселенцам в интеграции и как способствовать развитию региона, который стал вашим новым домом. Тогда вам однозначно следует задуматься об участии в Совете ВПЛ.

В рамках проекта «Усиление участия ВПЛ в демократических процессах местного самоуправления», который реализуется благотворительным фондом «Стабилизейшен суппорт сервисез», создаются три пилотных Совета ВПЛ – в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Если вы переселенец(ка), готовы поделиться своим опытом, заинтересованы в работе Советов ВПЛ (а может быть, создании Совета ВПЛ в своей области), свяжитесь с командой проекта, перейдя по ссылке.