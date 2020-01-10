На Донетчине мужчина стал жертвой пожара

В Солнечном (Волновахский р-н, Донецкая обл.) 9 января в результате пожара погиб мужчина. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 22:34 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Латошникова в Солнечном.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар вспыхнул внутри частного жилого дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

Пожар ликвидировали в 23:19. Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, в настоящее время обстоятельства устанавливаются.