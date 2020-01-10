В «ЛНР»: В одном из городов убили женщину

В неподконтрольном украинским властям Артемовске (после переименования – Кипучее, Луганская обл.) произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«8 января 2020 года по месту жительства обнаружен труп гражданки 1978 года рождения с телесными повреждениями в виде проникающих колото-резаных ран», – говорится в сообщении.

«Установлено, что телесные повреждения потерпевшей в ходе распития спиртных напитков причинил ее сожитель, гражданин 1975 года рождения. Подозреваемый задержан в порядке ст. 94 УПК ЛНР, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «полиции».