Как правительство намерено легализовать трудоустройство в Украине

Новый законопроект «О труде», который в конце 2019 года одобрили на заседании Кабмина, лишь первый шаг на пути легализации трудоустройства. Об этом в интервью «Укринформ» рассказала заместитель главы Минэкономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, нежелание многих работать в Украине официально, это комплексная проблема. «В ее решении должны участвовать фискальная служба, инспекция труда, центр занятости. Закон о труде – лишь первый шаг в этом направлении, дальше нужно внести изменения в ряд законодательных актов, касающихся занятости так или иначе. С момента подписания президентом закона дается еще полгода, чтобы привести в соответствие нормативно-правовые акты, и еще год для того, чтобы, например, все успели переподписать трудовые договоры. Это важно, чтобы вся страна могла подготовиться к вступлению в силу нового закона», – сказала Свириденко.

«В частности, очень подчеркиваем, чтобы особое внимание уделялось незадекларированному труду. И здесь важно сотрудничество с Пенсионным фондом, чтобы понимать объем и наличие отчислений в него. Нужна база для серьезной аналитики, чтобы выявлять тех работодателей, у которых есть незадекларированные работники. Поэтому и реформа планируется комплексная. А люди должны быть заинтересованы в официальном оформлении труда. Заботиться о своем будущем, отчислениях в Пенсионный фонд», – отметила она.

Замглавы Минэкономики также рассказала, что инспекция труда сможет проверить, зарегистрированы ли трудовые отношения и наложить штраф на работодателя: «С фондом и фискальной службой постараемся быстро обмениваться данными, чтобы высчитывать предприятия с признаками незадекларированного труда, а затем привлекать ведомства, органы для воздействия на них. Силовых методов здесь не применишь».