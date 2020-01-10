Сводка из зоны ООС за 9 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 9 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один был ранен. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;

в районе Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Песками – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки – из стрелкового оружия.

Также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по украинским позициям вблизи хутора Вольный (Золотое-4), что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских военных рядом с Марьинкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 40 единиц. В зоне обстрелов на донецком направлении оказался район "Вольво-центра", на мариупольском направлении – село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из вооружения БМП».