Как законно приобрести и зарегистрировать оружие: Разъяснение полиции

Согласно действующему украинскому законодательству приобрести и хранить оружие можно только после получения в органах полиции соответствующего разрешения. Но для каждого вида оружия есть и ограничения. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, купить охотничье гладкоствольное оружие имеют право граждане Украины, достигшие 21-летнего возраста, охотничье нарезное – достигшие 25-летнего возраста. Кроме того, с 18 лет можно приобрести холодное и пневматическое оружие. Количество оружия, которое может иметь человек не ограничено, однако он должен обеспечить его безусловную сохранность.

Приобретенное оружие в течение десяти дней необходимо зарегистрировать в органах полиции по месту жительства владельца, где затем нужно получить разрешение на его хранение и ношение.

«Необходимо помнить, что хранение оружия без разрешительных документов это уголовное преступление. Кроме того, запрещается пересылка по почте пороха, оружия, боеприпасов, основных частей оружия, устройств и патронов к ним. Ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрена частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», – сообщили в полиции.