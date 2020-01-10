Крушение самолета в Иране: Зеленский обратился к международным партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех международных партнеров предоставить данные по авиакатастрофе украинского самолета в Иране в распоряжение следственной комиссии. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров передать все имеющиеся данные, касающиеся катастрофы украинского самолета в Тегеране, в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии», – говорится в сообщении.

«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», – заявил Зеленский.

По его словам, версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

«Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров, прежде всего правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», – подчеркнул президент Украины.

Глава государства также сообщил о намерениях обсудить ход расследования авиакатастрофы с государственным секретарем США Майком Помпео.

«Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что 9 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. При этом иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков украинского Boeing, который разбился 8 января в Иране, была утрачена. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.