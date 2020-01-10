Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: Реакция госсекретаря США

Государственный секретарь США Майк Помпео не исключает, что причиной авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране мог стать механический сбой в системах лайнера. Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, комментируя заявления премьер-министров Канады и Великобритании о том, что украинский самолет сбили ракетой, передает «Укринформ».

«Я видел отчеты. Я могу только сказать, что нам нужно очень быстро разобраться в этом», – заявил Помпео.

По его словам, «американский народ должен знать, если это было иранское преступление».

Ранее сообщалось, что 9 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. При этом иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков украинского Boeing, который разбился 8 января в Иране, была утрачена. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал всех международных партнеров предоставить данные по авиакатастрофе украинского самолета в Иране в распоряжение следственной комиссии.