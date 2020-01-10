Продавал наркотики: На Донетчине взяли под стражу 17-летнего парня

Несовершеннолетнему жителю с. Владимировка (Волновахский р-н, Донецкая обл.), который подозревается в хранении, перевозке и сбыте наркотических средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 16 декабря минувшего года 17-летний парень, находясь в подъезде многоквартирного дома, «сбыл оперативному покупателю за 600 грн вещество растительного происхождения, упакованное в коробок из-под спичек».

«По заключению эксперта, данный "товар" является особо опасным наркотическим средством каннабисом, незаконный оборот которого запрещен действующим уголовным законодательством», – отметили в прокуратуре.

Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.