RU
Все новости

Продавал наркотики: На Донетчине взяли под стражу 17-летнего парня

10.01.20 11:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Несовершеннолетнему жителю с. Владимировка (Волновахский р-н, Донецкая обл.), который подозревается в хранении, перевозке и сбыте наркотических средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 16 декабря минувшего года 17-летний парень, находясь в подъезде многоквартирного дома, «сбыл оперативному покупателю за 600 грн вещество растительного происхождения, упакованное в коробок из-под спичек».

«По заключению эксперта, данный "товар" является особо опасным наркотическим средством каннабисом, незаконный оборот которого запрещен действующим уголовным законодательством», – отметили в прокуратуре.

Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк