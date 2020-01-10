На неподконтрольном Донбассе мужчин эксплуатируют для рытья окопов, – замминистра

Украинцы на неподконтрольных украинским властям территориях массово страдают от вовлечения их в военный конфликт. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, проходит сегодня, 10 января, в Киеве.

По словам замминистра, уже несколько лет в результате вооруженной агрессии РФ оккупированы части Донетчины и Луганщины, где нарушаются права граждан Украины. Украинцы, в том числе не являющиеся военнослужащими, массово страдают от вовлечения их в военный конфликт. От действий незаконных вооруженных формирований страдают мужчины, женщины и дети.

«В частности, мужчин эксплуатируют для разгрузки боеприпасов, рытья окопов, разминирования территорий. Иногда происходит физическое насилие над женщинами, а детей используют как живой щит, продают, "сдают" в попрошайничество. Девочек используют в секс-индустрии», – сообщил Нежинский.

«К сожалению, тенденция вовлечения граждан Украины в вооруженный конфликт сохраняет свои позиции и продолжает существовать», – добавил он.

Замминистра в этой связи отметил важность и значительность того, что в конце прошлого года (29 декабря 2019 года) произошел обмен удерживаемых лиц. «Это событие… является крайне важным для Украины, которая отстаивает права своих граждан и борется за мир и спокойствие на временно оккупированных территориях Украины», – подчеркнул Нежинский.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.