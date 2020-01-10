В Минсоцполитики рассказали, как помогают пострадавшим от торговли людьми

Пострадавшим от торговли людьми предоставляются соответствующий статус и разноплановая помощь от государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел сегодня, 10 января, в Киеве.

По словам Нежинского, Минсоцполитики является центральным органом исполнительной власти, который является национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми. Пострадавшие люди должны получать соответствующую помощь от государства. «На сегодняшний день государство Украина предусматривает предоставление полного спектра социальной помощи лицам, которые пострадали вследствие торговли людьми. И это в первую очередь предоставление таким гражданам социального статуса лиц, которые пострадали от торговли людьми», – сказал Нежинский.

«В основе этого находится реинтеграция человека в общественную жизнь, и получение при этом максимально возможной помощи от государства», – добавил он.

Как отметил замминистра, люди, которым был предоставлен такой статус, пребывают под особой опекой государства. Статус, по его словам, предусматривает медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также содействие в трудоустройстве. Кроме того, пострадавшим предоставляется одноразовая материальная помощь.

С пострадавшими работают сотрудники Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи – в том числе для оценки потребностей пострадавших.