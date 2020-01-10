В «ДНР»: В Дебальцево убили мужчину

В неподконтрольном украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) убили местного жителя. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Дебальцевского городского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя 1972 года рождения с многочисленными травмами. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленника», – сказано в сообщении.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», – заявили в «полиции».

Отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 12 сообщений о преступлениях, в том числе 1 факт причинения тяжких телесных повреждений, 2 грабежа, 1 угон, 6 случаев изъятия оружия и боеприпасов и 2 попытки реализации наркотических средств.