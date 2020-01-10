В Минсоцполитики сообщили, как получить статус пострадавшего от торговли людьми

Чтобы получить статус и соответствующую помощь от государства, пострадавшим от торговли людьми необходимо обратиться с заявлением в органы соцзащиты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел сегодня, 10 января, в Киеве.

По словам Нежинского, чтобы получить статус, необходимо обратиться по месту пребывания в Департамент или Управление социальной защиты населения местных госадминистраций – областных или районных – с заявлением о предоставлении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми. «Для получения статуса необходимо пройти собеседование с работником местной госадминистрации и оформить документы», – сказал он.

Заявление, как объяснил замминистра, составляется в произвольной форме. В анкете фиксируются реальные потребности человека.

Сергей Нежинский напомнил, что статус пострадавших в результате торговли людьми с 2012 года по 2019 включительно получили 878 человек. Из них 871 – гражданин Украины, 7 – иностранцы, получившие соответствующую помощь от государства. «На протяжении указанного периода 457 граждан пострадали от трудовой эксплуатации, 224 – от сексуальной, 57 человек были привлечены к попрошайничеству, 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации», – сообщил замминистра.

Кроме того, по его словам, 14 детей были проданы третьим лицам, 1 человек пострадал от суррогатного материнства.