На Луганщине около 50 тыс. человек получат повышенные пенсии

С января 2020 года в Луганской области повышенные пенсии получат почти 50 тыс. человек. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В связи с ростом минимальной заработной платы с 1 января текущего года пересчитан минимальный размер пенсионных выплат. Минимальная пенсия в 2020 году не может быть ниже 1889,20 грн, за исключением работающих лиц. Поэтому, в результате пересчета повышенные размеры пенсий получат 49,7 тыс. жителей Луганщины этой категории», – говорится в сообщении.

«Месячная потребность в средствах на выплату пенсий за счет повышения в январе 2020 года выросла на 4,8 млн грн», – сообщили в Луганской облгосадминистрации.

В Луганской ОГА также напомнили, что для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту (при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа) устанавливается в размере 40% минимальной заработной платы, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для работающих пенсионеров, достигших указанного возраста, перерасчет пенсии с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Перерасчет пенсии производится при соблюдении следующих условий:

достижения 65-летнего возраста;

наличии необходимого страхового стажа (женщины – 30, а мужчины – 35 лет);

отсутствия факта работы;

в случае, если основной размер пенсии меньше чем 1889,20 грн.

Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такие перерасчеты будут проводиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии необходимого страхового стажа.