Жестокое убийство на Донетчине: Подозреваемого задержали при попытке бежать

В четверг, 9 января, в с. Ивановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) обнаружили тело жестоко убитого мужчины. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что убийца нанес оппоненту около 10 ударов ножом и похитил имущество умершего.

«Вчера, 9 января, в 14:40 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Ивановка на территории бывшей мастерской произошло убийство. Тело умершего обнаружили работники фермерского хозяйства, когда привезли дрова», – рассказали в полиции.

Менее чем за полчаса полицейские установили личность вероятного убийцы и задержали его на местной остановке транспорта.

«Им оказался 44-летний местный житель Ивановки. Мужчина имел при себе личные вещи погибшего и собирался бежать из села. Полицейские установили, что во время распития спиртных напитков между товарищами возник конфликт. Один из мужчин схватил кухонный нож и нанес оппоненту не менее 10 ударов в грудную клетку. После этого похитил его ноутбук, мобильный телефон и скрылся с места преступления», – рассказали в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.