Перевозил взрывчатку: На КПВВ «Майорское» задержан мужчина (Фото)

На контрольно-пропускном пункте въезда / выезда (КПВВ) «Майорское» задержан мужчина, который перевозил взрывчатку. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Вчера, в рамках мероприятий по противодействию перемещению через линию разграничения запрещенных предметов и материалов, оперативными действиями пограничников и сотрудников СБУ на КПВВ "Майорское" была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества, похожего на пластид», – говорится в сообщении.

«Во время тщательного осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили в багажном отделении автомобиля скрытые в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 г, похожих на пластид (взрывчатка). Сейчас продолжаются неотложные следственные действия», – сообщили в пресс-центре ООС.

Фото: пресс-центр ООС

Водитель задержан. С какой целью мужчина перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители.