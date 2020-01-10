Фонд Рината Ахметова помог маленькому Марку услышать мир

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» приобрел слуховой аппарат для пятилетнего Марка Ужикова из Харькова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Мальчик родился с врожденной глухотой. Язык жестов в его семье – основной, потому что родители тоже не слышат. Мама Настя потеряла слух в полтора года, а папа Андрей глухим родился. Смириться с тем, что Марк не услышит ни шума моря, ни пения птиц, ни музыки не смогла Людмила Михайловна, прабабушка малыша.

«Постоянно думала о болезни правнучка. Потом увидела по телевизору сюжет о Фонде Рината Ахметова и деток, которым он помог услышать мир. Позвонила на горячую линию – и Марку обещали помочь», – рассказала женщина.

Слуховой аппарат от Рината Ахметова Марк Ужиков получил в канун Нового года. Прабабушка уверена, что этот подарок изменит жизнь ребенка: «Теперь наш мальчик будет учиться говорить, начнет общаться со сверстниками. Для него открывается множество дверей. Спасибо Ринату Ахметову за помощь!».

Фонд Рината Ахметова помогает малышам с проблемами слуха с 2007 года. Благодаря проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» высокочувствительные слуховые аппараты получили 162 ребенка с глухотой или тугоухостью.

Помощь по проекту могут получить дети возрастом до 7 лет из социально незащищенных семей, проживающих по всей территории Украины.

Подробную информацию о проекте можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.