В Украине изменился механизм финансирования социальных выплат

С 1 января 2020 года Министерство социальной политики Украины получило от Министерства финансов контроль над частью выплат населению и превратило их из субвенций в бюджетные программы. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Минсоцполтики.

«Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и других, а также о выплате льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме», – сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, соответствующие изменения позволят:

сократить путь прохождения средств из государственного бюджета к получателям социальных пособий, льгот и субсидий;

своевременно реагировать на нужды населения;

упростить процедуры администрирования этих расходов (например, при перераспределении расходов между регионами (в связи с перемещением семей / лиц и т.п. не нужно будет принимать решение правительства о перераспределении средств между регионами, которое ранее могло занимать несколько месяцев.

«Благодаря принятым решениям, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня», – проинформировал Музыченко.