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КПВВ «Станица Луганская» временно будет без электроэнергии

10.01.20 13:58
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) в связи с проведением ремонтных работ временно будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

«11 января 2020 года с 9:00 до 16:30 запланировано прекращение подачи электроэнергии на КПВВ "Станица Луганская" в связи с проведением ремонтных работ», – отметили в пресс-службе.

«КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме на резервных источниках электроэнергии», – добавили в Станично-Луганской райгосадминистрации.

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